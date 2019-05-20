Ринат Дасаев, вратарь-легенда, вице-чемпион Европы и призер Олимпийских игр в составе сборной Советского Союза, который сейчас работает тренером голкиперов в московском «Спартаке», в интервью «Москва-Баку» высказал свое мнение о нашумевшем демарше британского МИД. Легендарный вратарь признался, что тоже очень удивлен рекомендациями английским болельщикам:

— Я не понимаю, зачем в Лондоне вокруг финала Лиги Европы нагнетают страсти! Баку – очень спокойный, приятный город. Не было ни одной минуты, чтобы, находясь в Баку, гуляя по его улицам, по замечательной набережной, я почувствовал какое-то беспокойство, или у меня возникла мысль, что здесь может быть небезопасно. Совсем напротив! Полное ощущение защищенности и комфорта…

Баку с изысканной, утонченной атмосферой в сочетании с близостью моря, которое придает городу особенное очарование – это, по моему личному мнению, замечательный, просто идеальный выбор с точки зрения места проведения финального матча Лиги Европы. У болельщиков появляется возможность очень здорово, разнообразно провести время и не только посмотреть отличный футбол, ведь в финале встретятся команды из сильнейшего чемпионата в Европе и в мире, английского. Но и узнать что-то новое о такой стране, как Азербайджан, ее истории и культуре, традициях, окунуться в атмосферу Востока и даже искупаться в море, или съездить на пикник в горы!

Почему же, с какой целью болельщиков заранее настраивают против Баку? Мне трудно судить, я могу только высказать свое предположение – люди, написавшие все эти рекомендации просто, скорее всего, никогда не были в Баку… И все это не что иное, как проявление элементарной неосведомленности. Так я и предлагаю относиться к этой истории!

Minval.az