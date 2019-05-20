Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов прибыл с визитом в столицу Украину Киев.

Вначале Огтай Асадов посетил памятник великому лидеру в парке имени общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил к нему цветы.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев проинформировал председателя Милли Меджлиса о парке.

Затем председатель парламента Огтай Асадов побывал в Институте нейрохирургии имени А.Р.Ромоданова, где проходит лечение перенесший инсульт Национальный герой Забит Гулиев. Передав приветствия президента Ильхама Алиева, председатель отметил, что по прямому поручению главы государства его лечение находится под контролем. Наше государство окажет всю необходимую помощь до завершения лечения.

Забит Гулиев выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу. Он вручил председателю Огтаю Асадову книгу, посвященную нашим национальным героям.

Огтая Асадова сопровождали руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Minval.az