Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».

«Я давно не видел такой истерики. По-моему, после [выступления на «Евровидение 2015» российской певицы] Полины Гагариной, которая устроила это вот. Такая же истерика была у Лазарева. У него тряслись руки. Это единственный, наверно, исполнитель, который так переволновался, которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили по-моему», — заявил Лоза в интервью Пятому каналу.

Лоза назвал «никакой» песню Лазарева, а также отметил, что с точки зрения профессионала ясно, что она не претендует на то, чтобы стать хитом.

«Гораздо более похожа на европейский шлягер песня того же шведа. С точки зрения профессионала, азербайджанец выступил с самым интересным номером. По всем параметрам азербайджанец был самый интересный, самый шлягерный был швед. А победил голландец, который в общем-то был самый безликий из всех», — добавил музыкант.

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