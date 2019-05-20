Потерей должности начальника смены таможенного поста на «Красном мосту» завершился скандальный инцидент, произошедший на границе между представителем таможни и гражданкой АР Ханум Шабановой, которая возвращалась в Азербайджан из Турции, где она временно проживала.

От Шабановой сотрудники таможенного ведомства на «Красном посту» потребовали оставить домашнюю утварь, находившуюся в багаже женщины, и заплатить за ее временное хранение, отмечается в сообщении на официальном сайте Государственного таможенного комитета АР.

В результате расследования, проведенного соответствующими органами таможенного ведомства, были выявлены факты нарушения законодательства со стороны сотрудников таможенных органов, которые несут ответственность за таможенное оформление товаров. В соответствии с приказом председателя ГТК должностные лица таможенных органов, причастные к данному инциденту, были подвергнуты дисциплинарному взысканию и получили приказ вернуть имущество гражданке стране.

Государственный таможенный комитет выражает благодарность Ханым Шабановой за ее принципиальную гражданскую позицию, благодаря которой удалось предотвратить нарушение закона.

Minval.az