Министр экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с членом Консультативной группы по внешней политике МИД Китая Чжоу Сяопэем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экономики Азербайджана.

На встрече министр экономики Шахин Мустафаев довел до внимания, что Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе.

В 2018 году торговый оборот между двумя странами составил свыше 1,3 млрд долларов, что составляет 43% от общего товарооборота Китая с южнокавказскими странами.

Было отмечено, что в настоящее время также наблюдается положительная динамика в торговом обороте между Азербайджаном и Китаем. В то же время имеется большой потенциал для еще большего расширения торговых связей, и Азербайджан принимает последовательные меры для реализации этого потенциала.

В Азербайджане зарегистрировано до 120 компаний с китайским капиталом. За прошедший период Азербайджан вложил в Китай 1,7 миллиарда долларов инвестиций, Китай вложил в Азербайджан более 800 млн долларов инвестиций. В реализуемых в нашей стране за счет госбюджета проектах на сумму 600 млн долларов участвовали и китайские компании.

Подчеркнув значимость сотрудничества в финансовой сфере, министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан в 2016 году стал членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Банк выделил на проект TANAP 600 млн долларов кредита, подчеркнул роль Китая в реализации проекта TANAP.

Член Консультативной группы по внешней политике МИД Китая Чжоу Сяопэй проинформировал о консультативной группе, подчеркнул, что учитывая значимую позицию Азербайджана в регионе, страна была избрана основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе.

Minval.az