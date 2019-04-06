Минобразования Азербайджана распространило информацию в связи со смертью восьмиклассницы, выбросившейся 4 апреля с третьего этажа школы №162.

Как сообщили в ведомстве, директор полной средней школы №162 Севиндж Аббасова выразила глубокие соболезнования членам семьи ученицы 8-го класса Элины Гаджиевой, скончавшейся от полученных травм.

«В то же время директор школы просит некоторых пользователей соцсетей и представителей СМИ учитывать щепетильность вопроса. Относительно случившегося директор школы заявляет, что ранее получавшая образование в школе-лицее «Интеллект» № 49 и полной средней школе №203 Элина Гаджиева была переведена в полную среднюю школу №162 в ноябре 2018 года. В период получения образования в школе она всегда была под надзором руководства школы, из-за ее поведения несколько раз с участием школьного психолога были проведены беседы с ней и с ее матерью, в связи с этим были направлены обращения в соответствующие госструктуры.

В настоящее время правоохранительными органами расследуются подробности случившегося», — заявили в Минобразования.

Minval.az