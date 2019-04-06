Руководство полной средней школы № 162 выступило с заявлением по поводу смерти ученицы 8-ого класса Элины Гаджиевой.

В заявлении говорится, что «4 апреля ученица школы бросилась с 3-го этажа школы. Получившая различные телесные травмы пострадавшая была госпитализирована в Клинический медицинский центр №1, но к сожалению, девочка скончалась спустя два дня. Педагогический коллектив и учащиеся школы глубоко скорбят в связи со случившимся, и выражают соболезнования родным и близким школьницы».

Отметим, накануне мать девочки Севиль Гаджиева обвинила в случившемся руководство школы. Она отметила, что ее дочь была затравлена сверстниками, а руководство школы , которое знало о проблеме, не принимало никаких мер, чтобы защитить ребенка.

Minval.az