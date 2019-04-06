По факту смерти восьмиклассницы бакинской школы №162 Элины Гаджиевой, которая после длительной травли со стороны сверстников выбросилась из окна школы 4 апреля и скончалась в субботу в Клиническом медицинском центре, возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР.

Директор школы Севиндж Аббасова в эти минуты дает показания в столичной прокуратуре.

Мать девочки Севиль Гаджиева накануне заявила о травле со стороны учеников старших классов в отношении ее дочери. Кроме того, она обвинила руководство школы в бездействии в данном вопросе.

Minval.az