Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили народ Азербайджана и родителей ребенка — Оджагову Нигяр и Гасанова Рауфа — по случаю рождения 10-миллионного жителя Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили народ Азербайджана и родителей ребенка — Оджагову Нигяр и Гасанова Рауфа — по случаю рождения 10-миллионного жителя Азербайджана.
Дата: 2019/04/06 11:48
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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