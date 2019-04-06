Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили народ Азербайджана и родителей ребенка — Оджагову Нигяр и Гасанова Рауфа — по случаю рождения 10-миллионного жителя Азербайджана.

Minval.az