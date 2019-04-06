В Баку родился 10-миллионный житель страны. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.
Сообщается, ребенок родился 6 апреля в 03:30.
В Баку родился 10-миллионный житель страны. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.
Сообщается, ребенок родился 6 апреля в 03:30.
Дата: 2019/04/06 11:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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