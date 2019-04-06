Недетская жестокость школьников стала причиной отчуждения восьмиклассницы бакинской школы №162 и толкнула ее на суицид. Мать 14-летней Элины Гаджиевой Севиль Гаджиева рассказала сайту Oxu.az о событиях, предшествовавших попытке суицида, предпринятой дочерью 4 апреля.

Девочка бросилась с третьего этажа здания школы и получила многочисленные тяжелые травмы. В 12:00 матери позвонили учителя и сообщили о произошедшем: «Ваша дочь прыгнула из окна третьего этажа, но вы не беспокойтесь, с ней все хорошо. Ее госпитализировали в Клинический медицинский центр».

Сейчас девочка находится в реанимации. Элина все еще в шоковом состоянии.

«Врачи сказали, что у нее перелом таза, помята грудная клетка, повреждены легкие. Но меня к ней не пустили. Говорят, что завтра мою девочку переведут в палату», — говорит С.Гаджиева.

Надо отдать матери должное — она держится и надеется на объективность следственных органов. Это при том, что ей уже довелось услышать много неприятных слов в свой адрес от учителей школы, которые обвинили ее в халатности и безучастности.

«Я не знала, но, оказывается, дочь пожаловалась своей подруге на то, что учитель биологии Лейла Михайловна грубо обращалась с ней. Я пыталась поговорить с учителем, но она не отвечает на звонки», — заявила С.Гаджиева.

По словам матери, проблемы в школе у дочери начались с того самого момента, как она перешла туда из школы №203. 162-я школа расположена ближе к дому Гаджиевых, поэтому они приняли решение о переводе ребенка туда. Но что-то пошло не так, девочку невзлюбили школьники. Они постоянно надсмехались над ней, обзывали обидными словами. Девочка стала объектом агрессивных нападок.

Элина не умеет защищаться. Единственное, что она в силах была сделать — это замкнуться в себе. Несколько раз ребенок жаловался матери на отношение ровесников в школе. Мать ходила к директору, говорила о том, что происходит в школе, о том, как обращаются с ее дочерью. Директор обещала разобраться, но на самом деле никаких мер принято не было.

«Однажды подруга Элины рассказала заведующей учебной частью Лале Арифовне о том, что мальчики из 10-11-х классов азербайджанского сектора несколько раз давали пинки моей дочери и подговаривали других, чтобы те не общались с ней. Оскорбляли ее. Завуч попросила подружку дочери не говорить нам об этом и обещала разобраться», — говорит мать.

Последние две недели Элина стала пропускать занятия в школе. Она собирала рюкзак, уходила на занятия, возвращалась домой вовремя. Но, как выяснилось позже, в школе она за это время появлялась редко. Девочка потеряла интерес к учебе, стала получать тройки и двойки, но в учебном заведении это мало кого интересовало.

«Классный руководитель Чимназ Гаджиева ни разу не позвонила и не спросила о том, где моя дочь, почему она не посещает занятия. Когда она надевала браслеты и сережки, учителя тут же реагировали, а на агрессию по отношению к моей дочери и невоспитанность школьников закрывали глаза», — рассказала С.Гаджиева.

Учителя пытаются обвинить во всем родителей, но ведь все эти неприятные моменты произошли на территории школы. Почему никто кроме детей не реагировал на это безобразие? Пусть школа и Министерство образования отреагирует на этот факт. Интересно будет выслушать мнение работников системы образования. Между тем, попытка суицида у школьницы — уже вторая по счету. Несколько месяцев назад Элина впала в депрессию из-за разногласий с подругой. Тогда родители поговорили с ней и как будто все уладили, объяснили, что жизнь — это самая большая ценность, что нельзя совершать такие глупости. Но у девочки заниженная самооценка, неуверенность в себе. И вместо того, чтобы оказать школьнице моральную поддержку, относиться с уважением к ее интересам и чаяниям, принимать ее такой, какая она есть, сверстники гнобили ее и таким образом самоутверждались.

Мать видела, как Элина возвращалась домой и плакала, но на вопрос о том, что случилось, отвечала коротко и без подробностей. С.Гаджиева также добавила, что она пыталась перевести дочь в другие ближайшие школы, но низкие оценки и переполненные классы исключили эту возможность. Перед тем, как выброситься из окна, девочка проглотила 30 таблеток кетотифена. Это означает, что Элина со всей серьезностью отнеслась к вопросу ухода из жизни. Но мы все хотим, чтобы девочка выжила и поправилась, а те, кто виновны в ее состоянии, должны быть наказаны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) УК АР. Однако предварительная версия следствия — переход Э.Гаджиевой из одной школы в другую и не сложившиеся со сверстниками отношения.

6 апреля утром с родителями связались врачи больницы и попросили приехать, заявив, что их дочь при смерти.

В больнице сообщили, что состояние девочки ухудшилось, перелом позвоночника дал осложнение на мозг. Произошел оттек. В настоящее время врачи пытаются спасти жизнь пациентке, но шансов на то, что она выживет, очень мало.

Minval.az