В Турции азербайджанский студент упал с большой высоты. Как сообщает Report, трагедия произошла минувшим днем вечером в городе Караман на проспекте Моллы Фенари.

Студент медицинского факультета Университета Караманоглу Мехметбей 22-летний Хамдаддин Балакишиев выпал из окна пятого этажа студенческого общежития и получил тяжелые травмы.

По информации, Х.Балакишиев страдал от эпилепсии. Товарищи по комнате подвели его к окну, ближе к воздуху, но из-за приступа эпилепсии он потерял равновесие и упал на бетонный асфальт с высоты примерно 15 метров. Получившему тяжелые телесные повреждения студенту оказали первую медицинскую помощь и доставили государственную больницу Карамана. Отмечается, что состояние пострадавшего тяжелое.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az