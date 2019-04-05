Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Ирады Джафарли и Егяны Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева обвиняемым лицам был зачитан приговор.

По приговору суда И.Джафарли приговорена к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы, Е.Мамедова — к 9 годам.

Согласно обвинительному акту, И.Джафарли обещала жителям «Советской», дома которых попали в план сноса, найти для них и приобрести дешевые, заложенные в банках или же предлагаемые на аукционах квартиры.

По уголовному делу насчитывается 12 потерпевших. Однако не все из них являются лицами, желающими приобрести квартиры.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2016 года, И.Джафарли лишена свободы сроком на 4,5 года. Затем ее приговорили к условному наказанию и освободили.

Minval.az