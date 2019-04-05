Фонд Гейдара Алиева отправил подарки для школы для девочек Рара в городе Музаффарабад в Пакистане, сообщает пресс-служба Фонда.

Посетив школу, представители посольства Азербайджана в Пакистане, передали различные учебные принадлежности, в том числе компьютеры, принтеры, спортивные принадлежности для школы и различные издания Фонда.

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде сказал в ходе выступления, что здание школы, разрушившееся в результате землетрясения, произошедшего в Пакистане в 2005 году, было заново отстроено Фондом Гейдара Алиева по инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой, и сдано в эксплуатацию в 2007 году.

Директор школы для девочек Ширин Кадри и директор по образованию Кашмира отметили, что школа была построена и сдана в эксплуатацию в тяжелое время, когда в этом испытывалась необходимость, и высоко оценили этот шаг. Они выразили признательность азербайджанскому государству, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за благоприятные условия.

Minval.az