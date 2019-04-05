Кабинет министров Азербайджана утвердил изображение, спецификацию и образец водительских прав нового вида.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Обновленные водительские документы дают право на управление автомобилями, трамваями, троллейбусами, квадрациклами, трициклами и мотоциклами.
Решение о применении нового образца водительских прав, предусмотренного соответствующими изменениями в закон «О дорожном движении» Азербайджана.
Водительские права нового образца содержат новые категории прав на вождение транспортных средств.