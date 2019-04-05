Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров побеседовал на борту самолета, следовавшего рейсом Брюссель-Москва, с армянскими пассажирами.

В ходе беседы Мамедъяров поинтересовался у одного из пассажиров, не является ли она уроженкой Иджевана, и получив отрицательный ответ, сказал: «Кого не встречаю, он из Иджевана». Главе МИД задавались вопросы по карабахскому урегулированию на русском и английском.

«Территория моей страны оккупирована армянскими солдатами. Что делает гражданин Армении на службе на территории Азербайджана?», — задал вопрос министр журналистке, которая всячески пыталась вывести его из себя.

«Не нервничайте, самое главное — не нервничайте. Вы становитесь очень эмоциональными, а для журналиста это самое худшее», — добавил министр.

Minval.az