Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az