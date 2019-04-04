Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс вносит вклад в успех миссии «Решительная поддержка».

Об этом, как передает Trend, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое проходило в Вашингтоне 3-4 апреля. Заседание было посвящено 70-летию НАТО.

В своем заявлении для прессы генсек подчеркнул, что Азербайджан является близким партнером Альянса и тесно сотрудничает с НАТО для восстановления международного мира и безопасности.

Столтенберг также отметил, что Азербайджан под руководством НАТО вносит военную и мультимодальную транзитную поддержку в рамках миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Minval.az