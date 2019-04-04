В Наримановском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильхама Гасымова, арестованного по факту массового отравления в ресторане Tonqal.

Как сообщает Report, решением суда он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу, государственный обвинитель — апелляционный протест.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и апелляционный протест. Затем И.Гасымов обратился в Верховный суд с кассационной жалобой.

Кассационная жалоба будет рассматриваться под председательством судьи Имрана Гаджигаибова.

Отметим, что 11 августа 2018 года в ресторане Tonqal, действующем в Наримановском районе столицы, от еды отравились 13 человек, трое из которых – малолетние дети. По данному факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело.

В качестве обвиняемого по делу был привлечен И.Гасымов. Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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