Минобороны Азербайджана планирует провести совместные военные учения с Турцией и Пакистаном. Об этом в интервью AzTV заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

По его словам, к совместным военным учениям Азербайджана с Турцией будет привлечен и Пакистан. Гасанов высказался и об армии Турции. «Вооруженные силы Турции — одни из самых сильных армий НАТО. Мы должны воспользоваться этим шансом. Недавно наши ВВС провели учения. В ходе учений опытные пилоты ВВС Турции совершили атаку на наши системы ПВО. Это было нужно нам. Мы должны были понимать, сможем отбить эту атаку или нет. Мы смогли отбить атаку. Наши ВС совершенствуют боеспособность. Есть и ошибки, которые мы, конечно же, видим, выносим из этого урок и устраняем недочеты», — сообщил он.

Minval.az