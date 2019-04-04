Очередная встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном состоится в Москве.
Об этом агентству «Онлайн» сообщил источник в МИД России.
Встреча будет проведена в ближайшее время, дата пока точно не известна.
Источник сказал, что вероятности проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении на завтрашнем заседании министров иностранных дел стран СНГ в Москве нет, так как на завтрашнем заседании Армению будет представлять замглавы МИД Армении.
Отметим, на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время в одной из столиц стран – сопредседателей Минской Группы.
Министр отметил, что в связи с этим достигнуто соглашение.