Очередная встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном состоится в Москве.

Об этом агентству «Онлайн» сообщил источник в МИД России.

Встреча будет проведена в ближайшее время, дата пока точно не известна.

Источник сказал, что вероятности проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении на завтрашнем заседании министров иностранных дел стран СНГ в Москве нет, так как на завтрашнем заседании Армению будет представлять замглавы МИД Армении.

Отметим, на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время в одной из столиц стран – сопредседателей Минской Группы.

Министр отметил, что в связи с этим достигнуто соглашение.

Minval.az