Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и активный посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, признает действительными и принимает во внимание лишь те заявления сторон, которые соответствуют мирному духу переговорного процесса и нацеленности на разрешение проблемы Карабаха без применения силы.

В таком ключе прокомментировала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова вопрос корреспондента «Вестника Кавказа» об оценке заявления министра обороны Армении Давида Тонояна о замене формулы урегулирования «территории в обмен на мир» на формулу «новая война за новые территории», поддержанного позднее премьер-министром Николом Пашиняном.

«Я могу переподтвердить приверженность России политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Безусловно, приоритет отдается взаимным договоренностям сторон. Если есть вещи или вопросы, по которым позиции сторон сближаются, мы это приветствуем», — прежде всего отметила Мария Захарова.

«Если сторонам необходима помощь посредников, мы, безусловно, в рамках наших обязательств как сопредседатели Минской группы готовы им ее оказать. Мы содействуем переговорному процессу и поддерживаем контакты. Конкретное заявление, мне кажется, комментировать не имеет смысла», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова также заявила, что встреча министров иностранных дел России и Азербайджана ожидается в Москве перед открытием заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

«Перед открытием заседания СМИД СНГ состоится встреча главы МИД России с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Кроме того, в графике министра значатся также краткие встречи с министрами иностранных дел Туркменистана и Азербайджана», — сказала она.

Minval.az