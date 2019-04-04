Автобус BakuBus попал в ДТП.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в Ясамальском районе.

Согласно сообщению, автобус BakuBus столкнулся с автомобилем «Toyota Prado» с регистрационным знаком 040 D 001, принадлежащим посольству Молдовы в Азербайджане.

В результате аварии никто не пострадал, однако оба транспортных средства были повреждены.

Отметим, что это не первая авария с участием автомобиля «Toyota Prado» с регистрационным знаком 040 D 001. В 2017 году эта же машина попала в аварию на территории Ясамальского района.

Minval.az