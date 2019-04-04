Победа в апрельских боях была результатом политики экономического развития и строительства армии, которую проводит президента Азербайджана Ильхам Алиев. Такое мнение в интервью государственному телеканалу AzTv высказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

По его словам, ВС Азербайджана в результате апрельских боев набрались еще больше опыта, подняли свой патриотический дух. З.Гасанов также отметил, что оборонное ведомство Азербайджана «даже использует опыт находящихся в положении войны государств, в частности опыт братской Турции».

«В прошлый раз я побывал на передовой. Там служит 30 наших военнослужащих. Представьте, что 27 из 30 человек обратились ко мне с просьбой о продлении службы в армии после завершения действительной военной службы», — рассказал министр, добавив, что армия Азербайджана «в любой момент можем начать бои за освобождение своих земель от оккупации».

Закир Гасанов так же высказался об апрельских боях 2016 года. По его словам, Армения тогда объявила мобилизацию, армяне, которые отправились из Еревана в Карабах, так и не смогли дойти туда.

По словам министра, во время апрельских боев 20% азербайджанской армии разгромили армию Армении за 3-4 дня.

«Мы перешли в контрнаступление. Несмотря на это, наши потери были меньше в три раза. Бои перешли в очень сложную с военной точки зрения фазу. От непосредственного контакта с врагом ночью, в горах мы перешли в контрнаступление. Наша армия продемонстрировала высокую боеспособность. Раненые офицеры не покидали боя. Небольшая часть азербайджанской армии за три дня разгромила армянскую. У них нет сил. Они пытались атаковать в этом направлении, но безуспешно. Один азербайджанский танк подорвался на мине, затем мы его восстановили, Армения же потеряла 30 танков. Мы потеряли одну артиллерийскую установку, а армяне — 15, у них погибло более 300 человек личного состава. В боях были ранены около 1000 армянских военнослужащих. По нашим данным, тяжелые ранения получили свыше 500 из них. Итоги апрельских боев стали трагическими для Армении.

Вся их политика заключалась в пропагандируемой своему народу лжи в связи с Карабахом. Говорили, будто построили оборонную линию. В течение 18 минут азербайджанская армия разгромила эту линию. После этого они пустились в бегство», — рассказал министр обороны.

Minval.az