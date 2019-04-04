Агентство пищевой безопасности и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провели совместную операцию в связи с жалобами на качество детского питания «Малютка-2», сообщает Агентство.

В ходе расследования в различных торговых сетях были проверены смеси детского питания «Малютка-2», в которых были обнаружены посторонние примеси. Соответствующие пробы отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности. Сейчас проводятся работы по установлению источника происхождения продукта.

В сообщении Агентства выражается просьба к предпринимателям изъять из торговых сетей детскую смесь «Малютка-2» до тех пор, пока не будут обнародованы результаты расследования. Агентство просит граждан пока не пользоваться этим продуктом.

Minval.az