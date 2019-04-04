Сегодня в прямом эфире Minval.az в рамках передачи «Интервью с…» состоится «сеанс» разоблачения магии. В передаче примут участие известный космоэнергет и целительница Азада Абдуллаева и «шаман Гобустана», эзотерик Тарлан Манафов.

В ходе беседы участники расскажут о своих методах работы, поделятся секретами своих необычных профессий, а также продемонстрируют некоторые практические навыки.

Прямой эфир, который состоится в 16.00, можно будет посмотреть на странице Minval.az в социальной сети Facebook. Зрители могут принять участие и задавать онлайн интересующие вопросы.

Ждем вас в прямом эфире в 16.00.

Minval.az