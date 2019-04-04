Кабинет министров Азербайджана принял решение о создании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, лиц, у которых есть заслуги перед народом, родиной, государством, и шехидов.

Как передаёт Report, соответствующий указ подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно решению, председателем Комиссии назначен заместитель премьер-министра, секретарём — заведующий отделом по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета министров.

Членами Комиссии назначены заместители министров, а также руководители ряда профильных структур.

Комиссия будет рассматривать предложения по переименованию государственный предприятий, организаций, ведомств и прочих объектов в честь выдающихся личностей, лиц, у которых есть заслуги перед народом, родиной, государством и шехидов.

Minval.az