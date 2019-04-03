Президент Украины Петр Порошенко не будет устраивать дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве с оппонентом во втором туре выборов главы государства, художественным руководитель студии «Квартал 95» Владимиром Зеленским. Об этом заявила 3 апреля народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова в эфире «Громадського».

«Президент Порошенко – европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты, а на стадион к нему [Зеленскому] может прийти [президент Федерации футбола Украины Андрей] Павелко и сыграть в футбол», – заявила она.

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