Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко и назвал свои условия. Об этом сообщает Inforesist.

«Вы зовете меня де дебаты, мечтали, что я сбегу, «отморожусь», спрячусь. Нет, я это не Вы в 14-м году. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК “Олимпийский“. Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать, кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов… «, – заявил Зеленский в своем видеообращении.

Также, как заявил шоумен, Порошенко должен публично сказать, что «дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

«Даю вам 24 часа – думай… те», – добавил он.

Minval.az