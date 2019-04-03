3 апреля состоялась встреча с военными, обеспеченными Фондом Гейдара Алиева высокотехнологичными протезами.

На встрече, проведенной в Центре Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена память шехидов Апрельских боев.

Выступивший на мероприятии помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что три года назад Фонд Гейдара Алиева начал проект «Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненых в Апрельских боях 2016 года». Уже завершился второй этап этого проекта. За минувшие три года более ста офицеров и солдат были обеспечены высокотехнологичными протезами. Сказав, что нынешняя встреча приурочена ко дню победы нашей армии в Апрельских боях три года назад, Анар Алакбаров зачитал обращение первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой к участникам встречи.

В обращении говорится: «Исконная историческая земля Азербайджана – Нагорный Карабах и другие семь наших районов уже более 25 лет оккупированы Республикой Армения. В результате этой военной агрессии оккупированы 20 процентов наших земель, более одного миллиона азербайджанцев живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Несмотря на то, что в 1994 году было достигнуто прекращение огня, Армения неоднократно осуществляла вооруженные провокации против Азербайджана, однако благодаря героизму и отваге таких смелых сыновей нашего народа, как вы, Азербайджанская армия отражала эти провокации и всегда достойно отвечала врагу.

Проявив героизм в борьбе за Родину, вы потеряли здоровье во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, на пути независимости и дальнейшего укрепления и усиления нашей страны. Тем самым вы проявили верность своей стране, народу, Президенту и Верховному Главнокомандующему. Азербайджанское государство высоко ценит вашу деятельность, гордится такими мужественными и отважными сыновьями, как вы. Ваша борьба, — это справедливая борьба. Азербайджанское государство делает все возможное для справедливого урегулирования конфликта в рамках принципов международного права и территориальной целостности Азербайджана.

Минуло три года со времени Апрельских боев 2016 года. Эти бои еще раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией. Апрельские бои еще раз показали патриотизм, солидарность и непоколебимую волю азербайджанского народа. Именно благодаря отваге участников Апрельских боев сегодня на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов развевается флаг Азербайджана. В этих боях мы понесли потери. Эти потери – большое горе для всех нас, для каждого азербайджанца. Азербайджанская молодежь, наши солдаты, офицеры, проявив героизм, отдали жизни за Родину, стали шехидами. Память о наших отважных сыновьях, пожертвовавших жизнью во имя Родины, всегда будет жить в наших сердцах.

Для Азербайджанского государства и народа дорог и ценен каждый солдат. Для восстановления вашего здоровья и возвращения к нормальной жизни Азербайджанское государство предпринимает и впредь будет предпринимать все необходимые шаги. Желаю каждому из вас здоровья и успехов».

Далее первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами, тепло побеседовала с ними.

Подчеркнув в ходе беседы, что высоко ценит доблесть и отвагу наших героических сыновей, Первый вице-президент сказала, что всегда будет оказывать им поддержку:

-Вы пожертвовали здоровьем, очень ценным для каждого человека, во имя Родины, земли. Под пулями, бомбами вы были готовы отдать жизнь за Азербайджан, за наши земли, за Родину. Я горжусь, что у Азербайджана такие сыновья, а у меня – такие братья.

Я всегда говорю, что Азербайджан – очень богатая страна, обладающая прекрасной природой. Но самым большим нашим достоянием является азербайджанский народ, человек. Действительно, азербайджанский народ должен гордиться тем, что взрастил таких сыновей, как вы. Ваши матери должны гордиться тем, что вырастили таких отважных сыновей, как вы. С таким народом, такими солдатами, офицерами, с такими братьями мы обязательно вернем Карабах. В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана.

Я еще раз выражаю вам глубокую признательность. Я знаю, что сотрудники Фонда Гейдара Алиева постоянно общаются с вами. Хочу еще раз заверить вас в том, что мы готовы сделать все возможное для решения любой проблемы. Я знаю, вы обращаетесь, контактируете. Буду лично контролировать решение каждой проблемы. Буду оказывать возможную помощь на самом высоком уровне.

Minval.az