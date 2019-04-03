Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об углублении реформ в судебно-правовой системе.

Согласно указу, реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения постоянного прогресса Азербайджана, делают необходимым начало нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубление реформ в этой сфере.

В целях ускорения процесса формирования правосудия с высоким авторитетом в обществе, отвечающего требования современного периода, необходимо еще больше расширить возможности обращения в суд, повысить прозрачность в деятельности судов, повысить эффективность судебного производства, обеспечить полное и своевременное исполнение решений суда, силы меры, принимаемые для устранения других негативных случаев.

В то же время, для обеспечения эффективной деятельности механизма правосудия необходимо еще больше улучшить социальную защиту аппарата судей и суда, продолжать работу по обновлению современной инфраструктуры, всесторонне использовать преимущества применения современных информационных технологий в судопроизводстве, решить другие важные вопросы.

Согласно данному указу, в целях оптимизации деятельности судов, повышения качества правосудия и сокращения сроков рассмотрения дел в судах, общее число судей, входящих в судебную систему Азербайджана увеличится на 200 человек.

В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечение рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, создать специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствования механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия.

Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.

Верховному суду в целях обеспечения стабильности подхода к решению правовых вопросы в судах поручено принять серьезные меры для формирования единой судебной практики; в целях повышения качества правосудия усилить работу в сфере изучения и обобщения судебной практики; в течение двух месяцев подготовить предложения о создании соответствующего механизма для устранения недостатков, носящих системных характер, которые были обнаружены в результате обобщения судебной практики, и представить президенту Азербайджана.

Minval.az