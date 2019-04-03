Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах в связи с проведением капитального ремонта родильного дома №2 Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики».
Согласно распоряжению, в целях проведения капитального ремонта родильного дома №2, находящегося в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики поручено выделить 2 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.