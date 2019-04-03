ООО «Azermarka» провела презентацию почтовых марок «Апрельские бои – 2016. Лелетепе» и Конвертов первого дня (КПД), приуроченных третьей годовщине «четырехдневной войны» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«На мероприятии на продажу были выведены 100 КПД опечатанных специально подготовленным памятным штемпелем», — говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Марки подготовлены по инициативе Минтранса, связи и высоких технологий при участии общественного объединения «Зафар».

«Целью выпуска марок является увековечение памяти военнослужащих, проявивших доблесть и отвагу и погибших во имя Родины апрельских боестолкновений на оккупированных территориях Азербайджана», — говорится в сообщении.

Марки изготовлены в городе Бобруйск (Беларусь) в издательстве имени А.Т.Непогодина тиражом 24 тыс. штук.

Minval.az