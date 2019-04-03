Сумгайытский городской суд рассмотрел дело исполнителя мейханы Вугара Абдуллаева, известного как Вугар Сада. Его обвинили в употреблении наркотических средств. В соответствии с этим обвинением суд принял решение арестовать В.Абдуллаева на 30 суток в административном порядке.

Отметим, что на днях в социальной сети Фейсбук и в неукоторых местных онлайн-изданиях было опубликовано видео, в котором исполнялась песня, автор которой открыто пропагандировал употребление наркотиков.

Скандальный видеоролик вызвал широкий резонанс и шквал критики.

А потому согласно указанию руководства МВД, были приняты соответствующие меры, в результате которых выяснилось, что песню автором и исполнителем данного «опуса» является житель Сумгайыта Вугар Абдуллаев (Вугар Сада). Он был задержан сотрудниками Сумгайытского городского Управления полиции.

В ходе осмотра у В. Абдуллаева была обнаружена папироса марки «Беломорканал», набитая марихуаной. Таким образом стало понятно, что автор и исполнитель скандального видео действительно принимает наркотики. В чем, собственно, и В. Абдуллаев самолично признался во время допроса. Кроме того, он так же отметил, что этот видеоклип был снят несколько лет назад. В. Абдуллаев повинился в содеянном и заявил что этого больше не повторится.

Отметим, что В.Абдуллаев обвиняется по статье 206 КоАП (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления).

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