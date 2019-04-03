Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ «О привлечении молодежи к добровольной деятельности в области здравоохранения».

Как сообщает Report, согласно приказу, в министерстве будет организована добровольная деятельность молодежи.

В приказе отмечено, что с целью организации системной работы с добровольцами будут назначены координаторы. В Аппарате министерства здравоохранения, в Главном управлении здравоохранения города Баку и Азербайджанском медицинском университете будут подготовлены предложения о пределе численности добровольцев.

С лицами, привлеченными к осуществлению добровольной деятельности, будет заключен контракт.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Рагиму Алиеву.

Minval.az