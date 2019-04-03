Баку и Грозный договорились об открытии представительства Чеченской Республики в Азербайджане, написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, соответствующая договоренность была достигнута в Баку на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и советника главы Чечни, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

«Состоялась дружеская беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления экономических, культурных, спортивных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом России — Чеченской Республикой. В ходе беседы достигнута договоренность об открытии в Баку представительства Чеченской Республики», — написал Р. Кадыров.

Он отметил, что в ходе встречи А.Делимханов подтвердил ранее сделанное им Ильхаму Алиеву приглашение посетить Чечню, на что азербайджанский лидер ответил, что совершит визит в Грозный при первой же возможности.

«Ильхам Гейдарович с благодарностью принял приглашение и заверил, что при первой возможности нанесет визит в Чечню. Отношения между Чечней и Азербайджаном имеют давние традиции, основу которым заложили президент Азербайджана Гейдар Алиев и первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров», — отметил он.

Minval.az