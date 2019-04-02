VISA International и MasterCard потребовали от банков Азербайджана полностью перейти на бесконтактные карты.

Согласно требованию, все банки страны до 2021 года должны предоставить своим клиентам бесконтактные пластиковые карты. Директор департамента развития бизнеса AzeriCard Джахангир Мамедов подтвердил Report, что такое требование действительно существует.

По словам Мамедова, банки, пользующиеся услугами AzeriCard, в настоящее время работают в этом направлении: «Сейчас услугами AzeriCard пользуется 21 банк, из них 2 действуют за границей, 19 — внутри страны. Эти процессы идут во всех банках, и клиенты некоторых из них уже имеют бесконтактные карты. Я думаю, что по истечении требуемого срока все банки смогут предложить своим клиентам такие карты».

Представитель AzeriCard также рассказал о преимуществах указанных карт: «При небольших платежах у них есть преимущество. При использовании бесконтактных карт не требуется введение ПИН-кода, что сводит к минимуму потерю времени. Но в этом случае существует ограничение на сумму. Бесконтактно можно оплачивать определенную сумму. При превышении лимита требуется введение пароля».

Глава департамента стратегического развития и маркетинга Millikart Александр Кожевников сказал, что в настоящее время работы в этом направлении продолжаются. Кроме того, по его словам, это позволит развивать токен платежи.

Minval.az