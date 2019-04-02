Запланированная на май экспортная миссия в Южную Корею отменена, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Экспортная миссия в Южную Корею, которая должна была состояться 20-25 мая, отменена, в связи с отсутствием интереса со стороны азербайджанских компаний», — отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, предполагалось, что в состав экспортной миссии войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков.

Minval.az