Частично снято ограничение на передвижение транспорта в связи с пожаром в торговом центре «Диглас» на проспекте Гара Гараева.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

По информации, движение восстановлено в части проспекта от станции метро «Нефтчиляр» до станции «Халглар достлугу»: «В настоящее время транспортные средства используют эту часть проспекта в обоих направлениях. Передвигающиеся в связи с ограничением по альтернативным улицам регулярные маршрутные линии уже движутся по проспекту Гара Гараева».

«По этой причине во избежание плотности на дороге и не попадания в пробки пассажирских автобусов рекомендуется меньше пользоваться личными транспортными средствами в данном направлении», — подчеркивается в информации.

Minval.az