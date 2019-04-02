«Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к совместному проживанию с армянской общиной в условиях постоянного мира. Но это возможно лишь в том случае, ели оккупантская армия Армении покинет земли Азербайджана».

Как сообщает ONA, об этом в ходе визита в Джоджуг Марджанлы заявил глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев.

Он отметил, что 86-тысячная азербайджанская община Нагорного Карабаха живет мечтой вернуться на свои исконные земли: «Мы надеемся на скорейшее исполнение этой мечты. Мирные переговоры, проводимые руководством Азербайджанской Республики, а также его конструктивная позиция известны всем. Как нагорно-карабахская община мы хотим мира. Мы лишились своих имущественных и земельных прав. Поэтому было бы хорошо, если бы Армения осознала это как можно скорее, вывела оккупационные войска с азербайджанских территорий, чтобы мы вернулись на свои земли. Насколько быстрее Армения поймет все это, настолько хорошо ей и будет. Армянские войска должны полностью покинуть оккупированные территории. Только после этого мы готовы к совместному проживанию с армянской общиной в условиях мира в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики».

Minval.az