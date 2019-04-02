Последние заявления и действия руководства Армении, в том числе представление новой формулировки «новая война за новые территории» абсолютно неприемлемы. Полагаем, что подобные акции не идут в русле с венской встречей на уровне руководителей двух стран и принятым по её итогам совместным заявлением.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

В комментарии говорится: «Повторяем, что такого рода провокации всерьёз ставят под вопрос многолетний переговорный процесс и деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хотели бы также подчеркнуть, что именно Армения в полной мере несёт ответственность за все возможные негативные последствия столь опасной риторики».

Minval.az