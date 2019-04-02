В Украине состоялись президентские выборы. Как мы и прогнозировали, для выявления имени нового главы украинского государства понадобится второй тур. В нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Многие в Азербайджане и в мире были сильно удивлены итогами первого тура, в которых Зеленский победил с огромным отрывом от ближайшего конкурента, набрав более 30% голосов. Удивляться этому не стоит. Причем по нескольким причинам.

Не буду подробно останавливаться на том, что высокий рейтинг Зеленского – это анти-рейтинг нынешней власти. Об этом я уже упоминал в своей предыдущей статье, накануне голосования в первом туре выборов. Куда важнее же, на мой взгляд, все же иное обстоятельство. Мы живем в пору, когда телевизор стремительно теряет свою незаменимость в качестве главного средства воздействия на массы и Интернет уже победил ТВ. Доказательство тому- первое место в первом туре Владимира Зеленского и провал всех политиков, которые не просто практически ночевали в эти дни на различных украинских телеканалах, но и покупали эфир специально с расчетом на нынешние президентские выборы.

В итоге Зеленский нигде практически не выступал. Он жил обычной жизнью шоумена, ездил с концертами по стране, общаясь с общественностью, большей частью, в социальных сетях. В конечном счете, он победил. А все эти политики с многолетним стажем, привычно выбиравшие ТВ в качестве главного пиар-инструмента, проиграли. И это уже нужно воспринимать как данность. Особенно в Азербайджане, где доверие к телеканалам, мягко говоря, не очень высокое. Социальные сети и YouTube уже имеют аудиторию, гораздо большую, чем все наши ТВ-каналы вместе взятые.

И в этой связи, как бы продолжая тему, сообщу еще одну информацию – количество прослушиваний суперхита братьев-близнецов Рауфа и Фаика Мирзоевых «Детство» в YouTube приближается к 110.000.000 миллионам. На момент написания заметки песня «Детство» прослушана в YouTube более 109 млн. раз – песня была загружена на видеохостинг в конце сентября 2018 года. Цифра просто невероятная! Но является ли количество прослушиваний этой песни доказательством ее невероятного качества? Конечно же, нет.

Это всего лишь очередной сезонный хит. Простой мотив, запоминающийся припев, новые имена. Это вам не Джо Дассен, не Мирей Матье, не Муслим Магомаев. Кстати, вы знаете, сколько было прослушиваний у самой известной и популярной песни Муслима Магомаева «Синяя вечность»? Ее прослушали почти 13, 5 миллиона человек. Теперь вопрос – значит ли, что хит братьев-близнецов Рауфа и Фаика Мирзоевых «Детство» в 6 раз лучше хита великого Магомаева? Вовсе нет, конечно.

Просто настали иные времена. У нынешнего поколения активных пользователей интернета другие предпочтения. Многие из них, судя по комментариям под песней Магомаева, вообще впервые услышали что-то в исполнении этого великого певца! Тоже самое происходит в политике. В Украине в первом туре президентских выборов победило новое в политике лицо. Так сказать, был предложен хит-однодневка. И нет ничего странного, что он оказался востребован, популярен.

Победа Зеленского в первом туре, конечно же, не говорит о том, что по своим качествам политика он сильнее кого-то из иных кандидатов. Нет, у него вовсе не имеется политического опыта и политического прошлого. Но в том, как видим, его выигрышная сторона, с точки украинских избирателей. Это их выбор, а нам важно понимать новую тенденцию. В том числе и политическую.

Акпер Гасанов

Minval.az