Материальный ущерб в результате пожара в Торговом центре «Диглас» в Баку 26 марта 2019 года нанесен 441 предпринимателю, заявил замминистра экономики Сахиб Мамедов.

«Во время пожара материальный ущерб нанесен 441 предпринимателю. С каждым из них была проведена индивидуальная встреча», — сказал С.Мамедов журналистам во вторник.

По его словам, правила выдачи компенсаций пострадавшим от пожара предпринимателям уже подготовлены. «Как только правила будут утверждены, начнется выдача компенсаций», — добавил он.

С.Мамедов подчеркнул, что пострадавшим предпринимателям также будут представлены торговые площадки в других ТЦ.

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