Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook видеороликом по случаю третьей годовщины победы ВС Азербайджана в апрельских боях.
Видеоролик подписан словами «Гордимся героями! АПРЕЛЬ 2016».
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook видеороликом по случаю третьей годовщины победы ВС Азербайджана в апрельских боях.
Видеоролик подписан словами «Гордимся героями! АПРЕЛЬ 2016».
Дата: 2019/04/02 11:15
Раздел: Азербайджан, Видео
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