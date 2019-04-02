Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az