В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку установлен специальный аппарат, именуемый Электронным киоском юстиции, который позволит вылетающим за рубеж гражданам Азербайджана рассчитаться по долгам.

Посредством этого киоска граждане Азербайджана, собирающиеся вылететь за пределы страны, введя паспортные данные, могут узнать, установлен ли в их отношении запрет на выезд из страны по причине непогашенных долгов. Если долг все же имеется, его можно также погасить посредством киоска.

Кроме того, в киоске можно получить разрешение для выезда за рубеж несовершеннолетних граждан страны.

Первый подобный аппарат установлен в терминале номер один бакинского аэропорта.

Minval.az