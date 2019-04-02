Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Кельбаджарского района Азербайджана.

Армянские вооруженные силы оккупировали район 2 апреля 1993 года. В результате оккупации Кельбаджара с численностью населения более чем 70 тыс. человек 53 340 человек были вынуждены покинуть родные очаги, были убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек пропали без вести или попали в плен, тысячи людей получили ранения.

После оккупации Кельбаджара на заседании №3205 Совбез ООН принял резолюцию №822. В резолюции выражается требование скорейшего и безоговорочного выведения оккупационных армянских сил с Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана. Однако до сих пор армянами не выполнено ни одно из обязательств.

На оккупированной территории Кельбаджара остались многие исторические памятники, армяне разграбили все материальные и духовные ценности, хранящиеся в Кельбаджарском историко-краеведческом музее площадью 900 кв. метров и огромной библиотеке.

Вопреки принципам ООН и ОБСЕ, с 1999 года приступили к искусственному заселению Кельбаджара армянами.

Minval.az