Королева Великобритании Елизавета II подтвердила назначение на должность чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане Джеймса Шарпа.

Как передает Report, Джеймс Шарп заменит на этом посту Кэрол Крофтс, которая выйдет в отставку с дипломатической службы. Шарп вступит в должность в течение июля 2019 года.

Напомним, что в 2013-2015 годах Шарп был руководителем Управления миграции МИД Соединенного Королевства. В 2017-2018 годах Д.Шарп был политическим советником в Управлении Восточной Европы и Центральной.

Владеет арабским, русским и азербайджанскими языками.

Имеет двое сыновей.

Minval.az