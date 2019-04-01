Голкипер бакинской «Кешли» Камран Агаев получил серьезную травму руки в матче 22-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Нефтчи» (0:1).

Как сообщает «Азериспорт», у капитана «красных» обнаружили трещину в кости левой руки после столкновения с защитником «Нефтчи» Мамаду Мбоджем. Вратарь пропустит предстоящие четыре месяца.

Опытный голкипер не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона, а также не примет участия в июньских матчах сборной Азербайджана в отборочном цикле ЕВРО-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня).

Minval.az