Доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в январе-феврале 2019 года составили $2 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-феврале услуги Azerkosmos экспортировались в 15 стран. При этом основной объем услуг общества в прошлом году пришелся на Францию, ОАЭ, Нигерию, Германию, Грузию. Доходы общества от экспорта услуг за указанный период составили 71% общих доходов Azerkosmos», — отмечает Центр.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.

Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos: являются Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами общества пользуются около 20 стран.

Minval.az